Украина в случае невозможности договориться с Ираном по сбитому самолету обратится в суд

Киев ожидает от Тегерана перехода к конкретным действиям при сотрудничестве по делу сбитого иранскими военными пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), в противном случае планирует обратиться в международный суд ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству «УНН», опубликованном в четверг.

«Международные конвенции предусматривают необходимость в проведении переговоров с той страной, на территории которой состоялась указанная катастрофа. В случае исчерпания возможностей переговорного процесса непосредственно с Ираном Украина, как и другие пострадавшие государства, вынуждена будет обратиться в соответствующие органы ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. ТАСС), а в дальнейшем и в международный суд ООН — именно такова последовательность действий», — отметил он. При этом Енин выразил надежду, что с Ираном удастся договориться на досудебной стадии.

Дипломат напомнил, что предметом переговоров являются две основные темы — передача «черных ящиков», а также выплата компенсаций. (ТАСС)