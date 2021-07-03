Государственная пограничная служба Украины (ГСПУ) утверждает, что не зафиксировала существенных изменений в организации Беларусью охраны границы и пунктов пропуска. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГСПУ.

«Наряды, несущие службу на «зеленом участке» границы с Беларусью и в пунктах пропуска, не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и переходов», — говорится в сообщении.

По мнению ГСПУ, в нынешней ситуации «стоит говорить не о росте попыток противоправной деятельности на украинско-белорусской границе, а наоборот».

Как добавили в пресс-службе, с августа 2020 года украинские пограничники несут службу в усиленном режиме как на сухопутном, так и на речном сегментах границы с Беларусью, погранслужба также значительно увеличила возможности воздушного мониторинга границы авиацией и беспилотниками.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия. (ТАСС)