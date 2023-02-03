Минобороны Украины согласовало место для строительства центра по обслуживанию турецких БПЛА Bayraktar. Там будут осуществлять ремонт, модернизацию беспилотников и обучение персонала.

Об этом в интервью Армияинформ рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутной. Его ведомство осуществляет общую организацию и координацию работы по строительству и обустройству Общего центра.

«На этом этапе я четко могу говорить, что этот проект уже имплементирован в украинское законодательство, ведь работе предшествовало заключение Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. И отдельно, для создания благоприятных условий для строительства и обустройства Центра Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях», — отметил чиновник.

По его словам, Минобороны по результатам переговоров с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами согласовало место расположение Центра. Кроме того, был разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и осуществлено урегулирование вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома. (unian.net)