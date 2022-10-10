Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины Facebook.

«Сегодняшние ракетные обстрелы, которые повредили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — пояснили в Минэнерго.

Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии, подчеркнули в ведомстве.