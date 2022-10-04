Власти Украины предложили регулярно предоставлять США полную информацию о предполагаемых российских целях, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. Взамен Киев просит передать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Прозрачность, которую предлагают украинские власти, фактически наделит США право вето в отношении целей, которые хотят атаковать ВСУ. Украинские власти таким образом стремятся убедить администрацию американского президента в том, что предоставление такого оружия не приведет к ударам по территории России.

Несмотря на предложение Украины, администрация Байдена не одобрила отправку ATACMS и утверждает, что Украина добивается успехов и с системами HIMARS, которые у нее есть в настоящее время.

Собеседники CNN считают, что Москва может расценить передачу Украине ракет ATACMS как нарушение «красных линий» и поводом назвать США одной из сторон конфликта. Вашингтон опасается, что такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и непосредственному вовлечению США в войну.

Ракеты ATACMS могут пролететь около 300 километров, что примерно в четыре раза превышает максимальную дальность ракет, используемых системами HIMARS, которые США поставляют Украине сейчас. При этом ракеты ATACMS могут запускаться из установок HIMARS.

В среду, 28 сентября, Белый дом объявил об отправке еще 18 HIMARS для Украины. Общее количество этих американских систем в распоряжении ВСУ превысит 30. (moscowtimes.ru)