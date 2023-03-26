Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина в ответ на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в срочном порядке. Об этом в сказано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

«Требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН», — сказано в тексте заявления.

В нем отмечается, что Украина ждет эффективных и оперативных действий по противодействию ядерной угрозе со стороны РФ со стороны Великобритании, КНР, Франции и Соединенных штатов.

Накануне Путин заявлял, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Глава российского государства отмечал, что РФ не передает Беларуси ядерное оружие, а делает то, что делали Соединенные Штаты десятилетие — разместит его в Беларуси и обучит военнослужащих, как США в Европе. (Газета.Ру)