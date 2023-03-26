Правительство Украины выделит не менее 20 млрд гривен (более $541 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает газета «Коммерсантъ».

Как рассказал президент, на этой неделе кабмин страны принял несколько важных решений.

«В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — передает «Ъ» слова Зеленского .