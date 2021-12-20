США готовы предоставить большие объемы военного оборудования и вооружения Киеву, если Россия предпримет неприемлемые действия в отношении Украины. Об этом в интервью изданию «UA. Суспільне» заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Она подчеркнула, что США уже на протяжении многих лет оказывают Украине помощь в сфере безопасности. В частности, в виде поставок оборонного оружия.

«Наша последняя партия оружия, собственно, прибыла буквально неделю-две назад. И мы продолжаем поддерживать Украину. Только в этом году мы предоставили Украине помощь для обеспечения безопасности на $450 млн», — сказала Квин.