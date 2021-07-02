Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности», — подчеркнул спикер.

По его словам, политика Украинского государства «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права».

«Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей», — подчеркнул Николенко.

«Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ», — заявил Николенко.