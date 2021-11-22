Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с делегацией американского Сената на Галифаксском международном форуме по безопасности поблагодарил США за оказанную военную помощь. Его слова приводятся на сайте СНБО.

«Украина благодарна Соединенным Штатам за оказанную помощь, в частности в военной сфере. Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект», — подчеркнул Данилов, добавив, что настоящую поддержку не всегда можно измерить деньгами.

В ходе встречи также обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе особое внимание было уделено «скоплению войск России на украинской границе». США заверили Киев в поддержке независимости и суверенитета страны и пообещали оказать необходимую помощь «для противодействия российской гибридной агрессии». (lenta.ru)