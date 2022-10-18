Украина начала обстрел приграничных российских регионов в ответ на продолжающиеся атаки энергетической инфраструктуры страны.

Снаряды попали в железнодорожную станцию в одном из сел Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей получил мужчина. В результате повреждения контактной сети железнодорожных путей было приостановлено движение поездов.

Также минометному обстрелу подверглись несколько сел Грайворонского городского округа. В Мокрой Орловке атаковали территорию молочного комплекса. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате обстрела Глотова был ранен мужчина. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Снаряды задели две линии электропередач. Без света остались два села: Безымено и Дунайка.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино и села Попово-Лежачи. В этом районе располагается подстанция. Атаки вызвали перебои с электричеством.

Кроме того, было «больше 6 прилетов» по приграничным пунктам. Ранение получила местная жительница: осколки стекла попали ей в лицо. Пострадавшей уже оказали помощь. Также снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом. Местами были перебиты провода. Часть снарядов не разорвались — их должны обезвредить саперы. Старовойт попросил жителей сообщать о таких находках по телефону 112.

Обстрелы приграничных регионов происходят на фоне непрекращающихся ударов России по Украине. Утром без воды и электричества остался Деснянский район Киева, где проживают 300 тысяч человек; два человека погибли. При этом количество жертв атаки беспилотников на город 17 октября увеличилось до пяти.

Также Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Житомире (в городе нет света и воды), Днепре (нет света в отдельных районах, Синельниково и Васильковке), Николаеве, Харькове и Кривом Роге.