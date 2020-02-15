Украина открыла дело о задержании пограничниками РФ судна в Азовском море

Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту задержания пограничниками РФ украинского судна в Азовском море, пишет TACC.

Отмечается, что уголовное производство начато по статьям 146 и 278 УК Украины.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Уточнялось, что капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. На судне было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан (aif.ru)

| 2020-02-15T19:29:00+00:00 15 февраля 2020, 19:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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