Украина открыла дело о задержании пограничниками РФ судна в Азовском море

Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту задержания пограничниками РФ украинского судна в Азовском море, пишет TACC.

Отмечается, что уголовное производство начато по статьям 146 и 278 УК Украины.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Уточнялось, что капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. На судне было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан (aif.ru)