Украина освободила из русского плена 108 женщин.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные», — говорится в сообщении. По его словам, освобождено 37 женщин, эвакуированных с «Азовстали», 11 офицеров и 85 — рядовых и сержантов, из них — 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 — военно-морских сил, 12 — тероборони, 8 — Нацгвардии, включая 2 из «Азова», 5 — Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы и 12 гражданских.

«Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные «шпионаж» и «терроризм», — рассказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что»это был нервный обмен».

«Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые надо просчитывать от момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома», — добавил он. (УНИАН)