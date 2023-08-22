Активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.