«Украина и Турция стремятся сделать Черноморский регион более безопасным»

На фоне карабахской войны, параллельно можно было заметить сближение Турции и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский летел в Анкару и договаривался о стратегическом сотрудничестве между странами. Помимо этого, Украина намерена закупать турецкие БПЛА, которые хорошо себя проявили в карабахской войне.

Однако сотрудничество между странами выходит за рамки исключительного военно-технического сотрудничества, Киев и Анкара пытаются договориться между собой по широкому спектру вопросов. Сегодня Киев посетил глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу. О том, как на сегодня развиваются отношения между странами и каковы перспективы сотрудничества рассказал в интервью # украинский эксперт по безопасности Евген Магда.

— Как вы в целом оцениваете двухсторонние отношения между странами? Какие существуют перспективы для развития отношений между странами в сфере обороны и стратегического партнерства?

— Отношения между Турцией и Украиной развиваются динамично, совсем недавно подписано соглашение о передаче Украине технологий строительства турецких корветов и ударных БПЛА. В сфере производства беспилотников наши страны сотрудничают не первый год, и эскадрилья Байрактар-2 уже стоит на вооружении украинской армии.

Предметом обсуждения остается создание зоны свободной торговли между Турцией и Украиной, полагаю, что в следующем году она может быть создана. В Киеве ценят поддержку Анкары в вопросе территориальной целостности нашей страны и защиту крымских татар от репрессий российских оккупантов. Совместными усилиями Украина и Турция стремятся сделать Черноморский регион более безопасным.

— Можно ли считать это сближение между Киевом и Анкарой направленным против России?

— Для Украины это – усиление ее позиций в противостоянии с Россией, с которой уже седьмой год идет гибридная война. Украина получает возможность прикладного военного сотрудничества с государством-членом НАТО. Турция не воюет с Россией, но, на мой взгляд, отношениями с Украиной расширяет свое пространство для маневра в диалоге с Кремлем.