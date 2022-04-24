Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой поддержки его страны. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CBS, передает ТАСС.

Как указал глава кабмина, украинская сторона ведет такие переговоры с США и всеми партнерами Киева.

«Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — сказал он.

Также политик ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, что Украине каждый месяц надо предоставлять до $5 млрд финансовой помощи. По его словам, западные партнеры, включая страны Группы двадцати (G20), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с данной суммой.

«Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», — говорит Шмыгаль.