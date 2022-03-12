Российская и украинская делегации продолжают переговоры в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять [помощник президента РФ] Владимир Мединский», — сказал Песков, добавляя, что «по деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев».

Между российской и украинской делегациями прошли три раунда очных переговоров. После последней украинская сторона заявила, что есть «позитивные подвижки» по вопросу гуманитарных коридоров, но нет пока результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию в стране. В свою очередь российская делегация сообщила, что ожидания от очередного раунда переговоров с Украиной не оправдались.

Что касается возможности переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в Кремле заявили, что она «концептуально возможна» после того, как делегации и министры закончат свою работу.