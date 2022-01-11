Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила в Twitter, что обсудила с представителями НАТО в Брюсселе подготовку «болезненных санкций» против России.

Она сообщила, что проинформировала партнеров из НАТО о «напряженной ситуации с безопасностью на местах».

«Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках «минского» или «нормандского» форматов. Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе», — заявила политик.

По ее словам, в Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что «на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции».

Стефанишина также назвала предложения России по гарантиям госбезопасности «требованием безоговорочной капитуляции» и заявила, что Россия не может «диктовать правила демократическому миру». (gazeta.ru)