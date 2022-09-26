Объявленная Путиным, так называемая, частичная мобилизация вылилась во всеобщую. Не удивительно, что в современных условиях России она породила разброд и шатания. В том числе в Генеральном штабе ее Вооруженных сил.

Как сообщает Telegram-канал «Генерал СВР», более десяти человек, представляющих Генштаб, написали обращение к президенту, в котором высказали уверенность в отсутствии возможности выполнить поставленные им цели и задачи Специальной военной операции (СВО). Так в России официально называют войну против Украины. Авторы просят Путина «проявить мудрость» и решить проблемы побудившие президента объявить о начале СВО за столом переговоров.

В российском Генеральном штабе подавляющее большинство объективно оценивают возможности российской армии противостоять оснащенным современным западным оружием украинским вооруженным силам (ВСУ). Авторы уверены, что одержать победу в этой войне не возможно, даже объявив полную мобилизацию.

Это уже не первое обращение к президенту представителей Генерального штаба, но в этом обращении явно проступает фронда.

Хотя Путин оставил обращение без ответа его появление и утечка в информационное пространство через ресурс с неоднозначной репутацией показывает наличие все возрастающих разногласий не только среди политического и экономического блоков, но теперь и в военном.

Вторым достаточно важным обстоятельством является негативное отношение к мобилизации переходящее в активное противодействие. Как информирует Telegram-канал «Молния», во многих регионах России горят военкоматы и местные администрации. На карте портала media.holod показано девять таких регионов. Отметим среди них Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Хабаровск. Там жгли именно военкоматы. В Тольятти Самарской области и в Камышине Волгоградской области, в Целинном Алтайского края подожгли администрации.

Вообще сам ход мобилизации показывает ее неорганизованный и чисто российский подход. Призывники беспробудно пьют. Начинают у ворот военкоматов и продолжают в автобусах, поездах и самолетах, на которых их доставляют к местам сборов.

И все это воинство, которое никак не получается привести хоть в какой-то порядок в ближайшее время должно получить в руки оружие пусть только стрелковое. Как они его используют, вызывает очень много вопросов. По крайней мере, в Белгородской области один из таких призванных 43-летний москвич Виктор Перегибский с автоматом ушел из части, угнал легковой автомобиль и направился в Курскую область. На его поимку брошены силы полиции и Росгвардии.

Теперь непосредственно о военно-политической обстановке. Как пишет газета The New York Times, Путин все больше непосредственно руководит ходом военной операции в Украине.

Положение российских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области стало настолько тяжелым, что высокопоставленные командиры попросили у своего главнокомандующего разрешения начать отвод подразделений на левый берег, пока для этого сохраняется хоть какая-то возможность.

Однако Путин такого разрешения не дал и приказал running on fumes — держаться из последних сил. «Отказ Путина от вывода войск из Херсона также привел к снижению морального духа среди российских войск, которые в основном были отрезаны от своих линий снабжения и которые, похоже, считают, что они могут остаться в затруднительном положении против украинских сил».

Газета приводит мнение председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что «Еще слишком рано для полной оценки, но мне ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам». При этом он предупредил, что впереди еще long road ahead — долгий путь.

В условиях продолжающегося наступления ВСУ в Луганской области и сильных боев в Донецкой разразился военно-дипломатический скандал связанный с поставками Ираном дронов-камикадзе Shahed-136 и других России. Несколько дней ВСУ изучали возможности противодействия этим беспилотникам и для этого обратились к Израилю, обладающим соответствующими технологиями.

Соответствующая просьба была передана во время визита руководителя евро-азиатского отдела МИД Израиля Симоны Гальперин в Киев, где у нее состоялась беседа со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом.

Интересно, что Иерусалим на этот раз откликнулся достаточно быстро. По данным издания The Times of Israel израильское руководство дало согласие на передачу через Польшу антидроновых технологий и устройств.

Как сообщает американское издание Axios, Максим Субх сказал, что Украина хочет установить «канал диалога» с Израилем по вопросам Ближнего Востока, чтобы обмениваться информацией, разведданными и координировать позиции. Он добавил, что это особенно важно в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией

До этого Израиль поставлял в Украину только медицинское оборудование, медикаменты, продовольствие и некоторые нелетальные виды оружия, в частности, каски и бронежилеты, но в очень ограниченных количествах. Израильские врачи лечили раненных и пострадавших от бомбежек гражданских на сопредельных территориях Польши и Словакии. Некоторое количество украинских раненных лечилось в израильских клиниках. Поступала и гуманитарная помощь, собранная частными лицами.

Что же заставило израильское руководство занять более проукраинскую позицию.

Во-первых, приближаются парламентские выборы, а в общественном мнении Израиля усиливается поддержка Украины и недовольство декларируемой нейтральной позицией. Возможно, что это не самый главный фактор, но приобретает все больший вес.

Во-вторых, в России растут антисемитские настроения. Причем они заметны не только на бытовом уровне, где они были всегда, но на государственном и политическом.

В Израиле крайне негативно отреагировали на закрытие российскими властями под надуманными предлогами отделений организации Сохнут, которая помогает желающим переехать жить в Израиль. Все попытки договориться с Москвой и показать полную аполитичность деятельности Сохнут результата не дали. Естественно, что в Иерусалиме, сделали соответствующие выводы. При этом число сторонников взаимодействия с Москвой сильно поубавилось.

В-третьих, Россия все больше и по многим параметрам взаимодействует с Ираном, политика которого относительно Израиля хорошо известна. Для того, чтобы получить иранские дроны Кремль пошел на охлаждение с Иерусалимом, хотя полностью отдает себе отчет в негативных последствиях таких действий.

Украина, как только были тщательно исследованы сбитые иранские БПЛА, действовала достаточно решительно. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что «Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории». МИД сообщил, что поставки иранского вооружения России напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

В связи с этим, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

В Тегеране ответили невнятным заявлением, что являются нейтральными, а Украина находится под влиянием «третьих сил».

Вопрос поставок иранских дронов России выходит далеко за рамки обычного военно-технического сотрудничества и торговли. Налицо существенное изменение конфигурации сил не только вокруг войны в Украине, но также на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Судя по возрастающему количеству сбитых как иранских, так и российских БПЛА украинскими войсками израильские технологии и оборудование оказались весьма эффективными. При этом израильские производители имеют возможность опробовать свое оборудование в условиях интенсивных боевых действий.

Это неизбежно отразится не только на российских войсках, которые излишне надеялись на иранские дроны, но также на иранских попытках применить свои БПЛА против своих арабских и пакистанских соседей.

Иран не настолько развитое в военно-техническом отношении государство, чтобы в короткие сроки найти противодействие израильским разработкам. К тому же Тегеран пошел на значительный риск, так как теперь с его дронами разбираются не только украинские и западные специалисты, но очень вероятно и израильские. Так что profit от тесных связей с Москвой у Тегерана явно не просматривается.

Путин очень спешит, так как временное окно его возможностей добиться военного успеха в Украине стремительно сокращается. Либо он добьется согласия Киева на переговоры и на встречу G20 поедет с фронтовыми успехами, либо ему придется отвечать китайским и индийским руководителям за невыполненные обещания прекратить войну. Для этого он готов от Ирана получать БПЛА и ухудшать отношения с Израилем.

Только ничего российскому президенту не поможет. Военное поражение России просматривается уже в ближайшей перспективе.