Украинская делегация во главе с советником президента Украины Сергеем Шефиром находится в Израиле.

Как передают украинские СМИ, в состав делегации входит также народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк и бывший посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

В рамках визита назначена встреча с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, однако пока неясно, встретятся ли украинские представители с главой правительства Нафтали Беннетом.

Основной темой обсуждения будут мирные переговоры между Украиной и Россией, но стороны также обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности и вопрос о приеме Израилем украинских беженцев.