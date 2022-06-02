Турция готова внести свой вклад в создание безопасного морского коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из заблокированных украинских портов, его механизм может быть согласован на переговорах в Стамбуле, пишет турецкая газета Sabah.

С таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 30 мая, заявив о необходимости встречи России, Украины и ООН.

Как говорится в статье, стороны готовы пойти на компромисс в вопросе безопасного вывоза продовольствия. При этом подчеркивается, что Украина допускает возможность разминирования за две недели, но требует от России обязательства не заходить ее судам в порты. Россия же не хочет, чтобы оружие доставлялось в Украину грузовыми судами, и требует снятия санкций в отношении российских судов в сфере страхования и обслуживания своих кораблей в международных портах, пишет газета.

Ситуация на Украине и введение антироссийских санкций повлекли за собой нарушения поставок зерна, в ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российский Военно-морской флот обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном с Украины, если Киев решит проблемы разминирования своих прибрежных вод.