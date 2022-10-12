Власти Украины договорились о внешнем финансировании на общую сумму $35 млрд. Слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой приводит «РИА Новости».

«Мы достигли значительного результата в 2022 году: договорились о финансировании в виде грантов и кредитов на сумму 35 миллиардов долларов от международных партнеров Украины», — заявила Георгиева.

Предоставления этой суммы должно хватить для финансирования потребностей страны в текущем году. Кроме того, МВФ рассчитывает в ближайшее время начать обсуждение с властями Украины бюджета и приоритетных направлений политики на 2023 год, уточнила Георгиева.