Украина запросила у России детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму.

Как передает forbes.ru, об этом написал в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина официально применила механизм уменьшения опасности, который предусмотрен разделом III Венского документа. «Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», — добавил министр.

Кулеба заявил, что Украина предоставляет России на ответ 48 часов. Если она этого не сделает или предоставит «недостаточную или ненадлежащую» информацию, то Киев обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой Москве придется предоставить разъяснения, пояснил украинский чиновник. «Мы продолжим и в дальнейшем использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», — заключил он.