После встреч в Москве и Киеве американская сторона сообщила о прогрессе в мирном процессе и согласовании графика последующих переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.
По указанию президента США Дональда Трампа американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Целью поездки было содействие дальнейшему диалогу о прекращении русско-украинской войны.
По итогам встреч американская сторона заявила о «существенном прогрессе». В частности, речь идет о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.
В то же время, конкретных дат или других деталей относительно предстоящих встреч в заявлении не привели.
«Был достигнут существенный прогресс, в частности по согласованию графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и крепкого мира», — подытожил Уиткофф.
Напомним, 6 сентября, американская делегация прибыла в Киев, где провела несколько раундов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Перед приездом в украинскую столицу спецпосланники 5 сентября провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле — встреча длилась более трех часов.