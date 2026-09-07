По указанию президента США Дональда Трампа американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Целью поездки было содействие дальнейшему диалогу о прекращении русско-украинской войны.

По итогам встреч американская сторона заявила о «существенном прогрессе». В частности, речь идет о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.

В то же время, конкретных дат или других деталей относительно предстоящих встреч в заявлении не привели.

«Был достигнут существенный прогресс, в частности по согласованию графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и крепкого мира», — подытожил Уиткофф.