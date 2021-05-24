Возбуждено уголовное дело в отношении армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртичовича, 1969 года рождения, и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в первой Карабахской войне и совершивших другие преступления.

Как сообщает АПА, расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения. В качестве потерпевших по делу привлечены 12 азербайджанцев.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльбея Аллахвердиева.

Напомним, в результате многочисленных преступлений, совершенных против мирного азербайджанского населения по незаконным указаниям руководства Армении, сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, стали жертвами невыносимых пыток, находясь в армянском плену.

В ходе расследования Военной Прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, незаконно действующего в Нагорно-Карабахском регионе, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

Так, расследованием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртичович Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживаемого около 17 суток в лесу «Баллыджа» недалеко от Ходжалы, и выполнявшего функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвик Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 г., и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.

Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса, и по решению суда они были заключены под стражу.

20.05.2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

В настоящее время принимаются комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз заявляет, что в соответствии с поручениями Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности вне независимости от времени совершения преступных деяний.