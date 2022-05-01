Ситуация под Изюмом в Харьковской области откуда наступает российская группировка складывается для нее не самым лучшим образом.

В течение последней недели подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли два сильнейших удара по штабам российских Воздушно-десантных войск и Второй войсковой армии. Согласно предварительным оценкам, в результате огневых ударов погибло около 500 российских военных, включая высший командный состав.

По ряду сообщений в результате огневого налета ранен начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов, его личный охранник убит. Также погиб начальник войск РЭБ (Радиоэлектронной борьбы) генерал-майор Андрей Симонов. Всего в зоне поражения оказалось 40 человек старшего офицерского состава, из которых убито 20 и какое-то количество ранено.

По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в район Изюма уже четыре дня не перебрасываются дополнительные войска. Более того, в обратном направлении в сторону России вывозят раненых и убитых, а также подбитую бронетехнику.

Отметим еще два обстоятельства. Подразделения ВСУ в зоне Оперативного командования «ЮГ» ударили по российским позициям на острове Змеиный в северо-западной части Черного моря. Было уничтожено 3 зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», машина связи с телекоммуникационным оборудованием. Потери в живой силе составили 42 человека. Это уже второй удар по острову. Предыдущий и такой же успешный был 26 апреля.

Остров Змеиный занимает очень важное стратегическое положение. Если российское командование все-таки решится высаживать морской десант в районе Одессы, то без контроля над островом и размещением на нем подразделений РЭБ, связи и телекоммуникаций осуществить операцию будет невозможно.

Россия вынуждена перебрасывать в Украину военную технику, которая устарела еще несколько десятилетий назад. На видео российских пользователей попал эшелон, направляющийся в сторону украинской границы, с буксируемыми гаубицами времен Второй мировой войны. Как отмечают пользователи, ими «еще деды воевали». Видимо с техникой у российской группировки в Украине совсем плохо.

Очевидные военные неудачи России происходят на фоне подготовки шестого пакета санкций против России. Наряду с мерами против крупнейших российских банков, например, «Сбербанка» центральной частью пакета будут меры по ограничению и в скором будущем прекращению поставок нефти в страны ЕС.

Главная причина того, что эмбарго формально пока не предложили — отсутствие консенсуса. Поскольку для санкций нужно единогласие, то Еврокомиссия не хочет вносить предложений, которые провалятся. До сих пор прежде всего Германия не соглашалась на эмбарго. Однако эта позиция изменилась. В правительстве ФРГ хотят отказаться от нефти из России до конца текущего года. При этом уже сейчас импорт российской нефти в балансе Германии снизился с 35% до 12%.

По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из России сырой нефти и нефтепродуктов на €71 млрд, а газа — на €18 млрд. Цифры меняются, но и в предыдущие годы нефть давала РФ существенно больше европейских денег, чем газ. Директор аналитического центра Bruegel (Брюссель) Гунтрам Вольфф отмечает, что «Этот важный источник доходов для российского государства позволяет Кремлю финансировать войну». Все до сих пор введенные торговые санкции покрывают только до 19% импорта из России в Евросоюз. Для сравнения, доля нефти и газа в последние годы была около 50-60% всего российского импорта в ЕС.

Введение эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз сталкивается с двумя проблемами.

Первая — сорт нефти. Часть нефтеперерабатывающих заводов в ЕС приспособлена к российской Urals, более тяжелой и содержащей больше серы, чем сорта Brent или WTI. В частности, в Германии на начало 2022 года от нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» полностью зависели два крупных НПЗ — PCK Raffinerie в Шведте непосредственно на границе с Польшей и завод в Лойне к юго-западу от Берлина между Лейпцигом и Галле. Два этих предприятия способны перерабатывать до 21 млн т нефти в год.

Наряду с предприятиями в Германии нефтепровод «Дружба» снабжает крупнейшие НПЗ в Польше (Плоцк), Чехии (Литвинов), Словакии (Братислава) и Венгрии (Будапешт).

Вторая — транспорт. Из 28,1 млн т нефти, которые Германия импортировала из России в прошлом году, более двух третей поступили по нефтепроводу «Дружба». Остальные объемы были доставлены танкерами, и эти поставки можно будет заменить сравнительно легко из Ближнего Востока и Северного моря. Однако обойдется это дороже, так как стоимость фрахта танкеров после начала войны в Украине возросла примерно на 50%.

После начала войны в Украине российская нефть стала токсичной. Из-за этого России пришлось давать на нее значительную скидку. По состоянию на 22 апреля, Brent из Северного моря торговался по $107 за баррель, а российская Urals — по $71. Если будет введено эмбарго, то цена на нефть повысится, но и российский дисконт вырастет.

Ряд европейских стран, такие как Италия, Венгрия, Словакия, Австрия возражают против полного нефтяного эмбарго. Альтернативой может стать введение высоких пошлин на российскую нефть. Эту идею поддерживает премьер-министр Италии Марио Драги. Второй вариант — установление порога цен на российские нефть и газ.

Эксперты называют первый вариант более предпочтительным. Как подсчитал центр Conseil d’Analyse Economique при французском правительстве при установлении 40% пошлины импорт российской нефти сократится на 80%. При этом общее нефтегазовое эмбарго по данным центра обойдется ЕС в 0,2-0,3% экономики, или примерно в €100 на одного взрослого европейца, а нефтяное — и того меньше. Некоторые страны потеряют больше, но это можно компенсировать из фондов ЕС.

Еще одним преимуществом пошлин является возможность зачисления их на специальный счет и эти средства в дальнейшем могут быть направлены на восстановления разрушений в Украине.

Конечно, Россия попытается компенсировать свои потери от снижения экспорта в европейские страны поставками в другие регионы. Однако здесь две проблемы.

Во-первых, своих танкеров у России для масштабных поставок недостаточно, а фрахт иностранных связан с нежеланием их владельцев иметь дело с российскими трейдерами.

Во-вторых, страховые фирмы не хотят страховать танкеры и их груз, чтобы не попасть под санкции США и ЕС. Без этого никто нефть не повезет и ее не примут ни в одном порту.

Очевидно, что к осени Россия столкнется с угрозой значительного падения экспорта нефти, что приведет к существенному снижению поступлений валюты.

С газом ситуация несколько иная. Эмбарго на его импорт Европа ввести не может из-за тотальной зависимости ряда стран, в основном в Восточной Европе от его поставок. Тем не менее, крупнейшие потребители, а именно Германия и Италия намерены в разы сократить свой газовый российский импорт уже к концу текущего года. В свою очередь это станет дополнительным ударом по российским валютным доходам, которые существенно сократятся.

Хотя на федеральных каналах пропагандисты об этом не говорят, но предполагаемый шестой пакет санкций сильно нервирует Москву. Там все больше начинают понимать, что нефтегазовое оружие, которым Кремль так любил размахивать теряет не только свою остроту, но грозит вообще сломаться.

Пока Путин упорствует в своем стремлении добиться военной победы, невзирая на приближение опасных последствий от санкций.

Успехи украинской армии и решительность Запада подействует на самых упрямых отрезвляюще.