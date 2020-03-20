УЕФА перенес матчи Лиги Наций и Чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги Наций, молодежный чемпионат Европы и женский чемпионат Европы, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, перенесены.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт организации.

Ранее из-за распространения коронавируса УЕФА на один год перенес чемпионат Европы 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались.

| 2020-03-21T02:12:18+00:00 21 марта 2020, 03:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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