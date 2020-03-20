УЕФА перенес матчи Лиги Наций и Чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги Наций, молодежный чемпионат Европы и женский чемпионат Европы, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, перенесены.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт организации.

Ранее из-за распространения коронавируса УЕФА на один год перенес чемпионат Европы 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались.