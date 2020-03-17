УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса

УЕФА официально подтвердил, что Евро-2020 пройдет в 2021 году из-за распространения коронавируса.

Турнир, изначально запланированный на лето 2020-го, предлагается провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Все мужские и женские турниры и матчи, отложены до дальнейшего распоряжения.

Матчи плей-офф Евро-2020 и товарищеские игры, изначально запланированные на март, пройдут в начале июня.

Также на собрании была создана рабочая группа для поиска решения о том, как доиграть текущий сезон.

Ранее было отменено проведение игр в Англии, Испании, Италии, Германии и многих других чемпионатах. (sports.ru)