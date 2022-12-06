Украина научилась наносить удары по военным объектам в глубине российской территории, куда до сих пор, как считалось, она не могла проникнуть с имеющимися видами вооружений. Это меняет расклад сил в стратегическом противостоянии, так как Россия больше не может чувствовать себя в безопасности, говорят военные эксперты.

В понедельник беспилотники напали на аэродром «Энгельс-1» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской, сообщило Министерство обороны России. По его информации, взрыв в Энгельсе «повредил обшивку корпуса двух самолетов», а на другом аэродроме погибли трое и были ранены четверо военных. Между тем, «Энгельс-1» находится более чем в 750 км от границы Украины, «Дягилево» – менее чем в 600 км.

Ни один используемый Вооруженными силами Украины беспилотник до сих пор не мог совершать полеты на такие расстояния. Но это еще не все. По крайней мере в одном из двух случаев удар был нанесен с помощью спецназовцев, которые находились неподалеку от аэродрома и помогли навести беспилотники на цель, рассказал The New York Times (NYT) высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Западные страны отказываются поставлять Украине вооружения с дальним радиусом действия, способные наносить удары по российской территории. Так, Вашингтон объясняет это нежеланием оказаться в ситуации прямого противостояния НАТО и России. Но в октябре госкомпания «Укроборонпром» заявляла, что завершает разработку дрона, способного нести боеголовку весом 75 кг на расстояние до 1000 км. Его испытания завершены, сообщила в воскресенье представитель «Укроборонпрома» Наталья Сад: «Надеемся, что сможем испытать его в боевых условиях».

После ударов по стратегическим аэродромам Киев, как обычно, занял двусмысленную позицию, – официально не взял на себя ответственность за атаки, но комментарии официальных лиц оставляют мало сомнений в том, что Украина находит способы бить то по объектам в Крыму, то по кораблям ВМФ в Севастополе с помощью морских беспилотников, то по Крымскому мосту.

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины, написал в Twitter: «Земля круглая. <…> Если что-то запускается в воздушное пространство других стран, раньше или позже неопознанные летающие объекты вернутся в пункт вылета». (moscowtimes.ru)