Учреждено Карабахское региональное управление Минюста Азербайджана

В соответствии с поручением Президента Азербайджана об организации временного особого управления на освобожденных территориях, для обеспечения оперативного выполнения поставленных задач при Министерстве юстиции создан штаб, состоящий из руководства и других должностных лиц ведомства.

Об этом заявил глава Минюста Фикрет Мамедов.

«В целях анализа национального и международного законодательства в связи с совершенными Арменией военными преступлениями и преступлениями против человечности, уточнения масштабов ущерба, нанесенного судебной инфраструктуре на освобожденных от оккупации территориях, решения других задач, стоящих перед органами юстиции, учреждено Карабахское региональное управление ведомства», — отметил министр.