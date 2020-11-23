Учреждено Карабахское региональное управление Минюста Азербайджана

В соответствии с поручением Президента Азербайджана об организации временного особого управления на освобожденных территориях, для обеспечения оперативного выполнения поставленных задач при Министерстве юстиции создан штаб, состоящий из руководства и других должностных лиц ведомства.

Об этом заявил глава Минюста Фикрет Мамедов.

«В целях анализа национального и международного законодательства в связи с совершенными Арменией военными преступлениями и преступлениями против человечности, уточнения масштабов ущерба, нанесенного судебной инфраструктуре на освобожденных от оккупации территориях, решения других задач, стоящих перед органами юстиции, учреждено Карабахское региональное управление ведомства», — отметил министр.

| 2020-11-23T15:18:34+04:00 23 ноября 2020, 16:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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