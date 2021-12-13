Кто о чем, а я по-прежнему о туризме в нашей стране. Наверное, прикипел к этому из-за того, что давно работаю в этой сфере. И сегодня хочется пройтись по подготовке наших будущих и сегодняшних кадров. Лет пятнадцать назад меня пригласили читать лекции по туристической специальности в один из ведущих ВУЗов страны. Я воспринял это с большим энтузиазмом, надеясь поделиться своими практическими знаниями, опытом. Тем более что туризм начал быстро развиваться и стал тем сектором экономики, который реально нуждался в новых кадрах. Ярешил, что уж сюда будут поступать не ради престижа, не ради диплома, а из более прагматических соображений – устроиться на интересную работу сразу после окончания ВУЗа.

Через месяц преподавательской деятельности меня стали терзать смутные сомнения, и я решил задать студентам два вопроса – кто оплачивает их учебу и почему они выбрали эту специальность. На первый вопрос все ответили, что учебу оплачивают их родители. Ответ на второй вопрос несколько обескуражил меня. Большинство сказало, что им нужно просто высшее образование. В моей жизни это было самое интересное, и в то же время самое грустное социологическое исследование. Почему же так получилось, что наша молодежь ориентирована не на получение специальности, а на получение «высшего образования»? (Здесь я могу вас и себя успокоить, что это относится не ко всей молодежи. Но тут же добавлю ложку дегтя – но к большинству молодежи )

У нас очень большое количество людей с высшим образованием. И следуя утверждениям деятелей социалистического прошлого, количество должно перейти в качество. Но, время показало,что большое количество нашего ширпотреба прошлого так и не смогло конкурировать с западным, а привело к развалу экономики. У нас сейчас что-то похожее – перепроизводство «дипломов». Когда мне знакомые говорят, что их дети с дипломами не смогли устроиться на работу, и виноваты в этом в первую очередь государство и работодатели – то я с подозрением отношусь к адекватному восприятию ими действительности. Приводится главный довод отказа работодателя – это отсутствие опыта работы. Казалось бы, действительно это нелогично. Откуда у выпускника ВУЗа может быть опыт работы? Разве у выпускника Гарварда, да и вообще у выпускников университетов США или Европы, кто-то спрашивает опыт работы? Но мы должны понимать, что нужен готовый работник, который с первого дня будет работать. И нет времени с ним возиться, учить его заново. На рынке труда патовая ситуация – большое количество безработной молодежи, но в тоже время очень много вакансий. О чем это говорит? А о том, что выпускник ВУЗа в таком виде, каком он сейчас штампуется – не нужен. У него нет практических знаний именно по специальности. В отличие от западных учебных заведений, мы мало уделяем внимания подготовке по специальности. Может наш выпускник более образован, у него более широкий кругозор. Но ВУЗ готовит не друзей или приятных собеседников. Он должен готовить Специалиста. При этом по востребованной специальности. Но винить в этом существующую систему обучения глупо. Наверное, я разочарую большинство — она дает нам то, что от него ждет общество – Диплом. ​

Будущая судьба наших детей закладывается не на небесах, а в семье. Именно семья – папа, мама, бабушки, дедушки, дяди и тети должны объяснить, внушить, вбить в голову ребенку, что он живет в обществе, что не всегда его интересы должны быть выше интересов окружающих, что нужно беречь семью, бережно относиться к членам своей семьи, и, если ты мужчина, то должен отслужить в армии, и главное — чтобы быть достойным членом общества, нужно работать и содержать себя и своих близких. А для этого необязательно высшее образование. Главное – научись что-то делать хорошо, что тебе по душе, получи нужную специальность. А чтобы быть интересным человеком – читай хорошие книги, смотри интересные фильмы, общайся с интересными людьми, путешествуй.

И уважай своих Учителей. И к учителям просьба – сделайте так, чтобы вас с радостью встречали ваши ученики через много лет. Как это смогли сделать мои учителя.

Фуад Расулов, специально для #