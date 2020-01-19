Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом

Новым вирусом, вспышка которого была зафиксирована 13 января в китайском городе Ухань, могут быть заражены гораздо больше людей, чем это следует из официальных данных властей КНР. Об этом пишет в информагентство AFP со ссылкой на британских ученых.

По оценкам исследователей Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек. В то же время китайские власти на данный момент сообщают о 45 случаях заражения, по их информации два человека уже умерли.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения. (DW)