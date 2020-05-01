Ученые не исключили, что пандемия коронавируса продлится два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года, и ее не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет к этому вирусу, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

«Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не кончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет», — утверждают авторы исследования.

По их мнению, пандемия может продолжиться и в течение 2022 года.

При этом исследователи указывают, что возможность передачи вируса от людей, являющихся его бессимптомными переносчиками, делает сложнее сдерживание COVID-19, чем, например, гриппа. Такое явление стало причиной большинства пандемий в современной истории, отмечают авторы.

Также они полагают, что люди могут быть наиболее заразными еще до того, как у них проявятся симптомы заболевания.