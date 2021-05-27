Ученые британского Научно-консультативного комитета по питанию (SACN) выяснили, что краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективна для снижения веса при заболеваниях диабетом второго типа, а также избыточном весе и ожирении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет исследователей.

Согласно докладу, соблюдение низкоуглеводной диеты в течение шести месяцев помогает улучшить контроль за уровнем сахара в крови. Уточняется, что испытуемые в первые три месяца теряют больше избыточного веса, чем те, кто не придерживается диеты.

«Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением», — пояснила главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон.

Людям с диабетом второго типа она посоветовала есть цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, а также ограничивать потребление насыщенных жиров.

Как пишут ученые в исследовании, диета считается низкоуглеводной, если содержание углеводов в ней составляет примерно 37%.