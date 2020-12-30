Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты

Американские ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожают коронавирус за полминуты. Исследование опубликовал British Dental Journal.

Также специалисты определили, что зубные пасты с цинком и оловом нейтрализуют вирус за две минуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2… путем временного уменьшения количества вируса во рту», — говорится в публикации.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 71 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.