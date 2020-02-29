Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса

Бразильские ученые совместно с коллегами из британского Оксфордского университета расшифровали геном нового коронавируса, выявленного у жителя этой страны. Об этом говорится в публикации на сайте национальной исследовательской лаборатории Минздрава Бразилии.

Отмечается, что результаты работы были получены спустя 48 часов после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в латиноамериканском регионе. С ними также можно ознакомиться на профильном сайте virological.org.

Исследователи рассчитывают, что полученные данные могут быть использованы в разработке диагностических тестов и вакцины против вируса. Также эта информация важна для понимания динамики распространения инфекции и определения возможных мутаций.

Ранее в Китае обнародовали результаты  патологоанатомической экспертизы тела первого человека, скончавшегося от COVID-2019. Выяснилось, что вирус поражает легкие человека (aif.ru)

| 2020-02-29T10:25:59+00:00 29 февраля 2020, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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