Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса

Бразильские ученые совместно с коллегами из британского Оксфордского университета расшифровали геном нового коронавируса, выявленного у жителя этой страны. Об этом говорится в публикации на сайте национальной исследовательской лаборатории Минздрава Бразилии.
Отмечается, что результаты работы были получены спустя 48 часов после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в латиноамериканском регионе. С ними также можно ознакомиться на профильном сайте virological.org.
Исследователи рассчитывают, что полученные данные могут быть использованы в разработке диагностических тестов и вакцины против вируса. Также эта информация важна для понимания динамики распространения инфекции и определения возможных мутаций.
Ранее в Китае обнародовали результаты патологоанатомической экспертизы тела первого человека, скончавшегося от COVID-2019. Выяснилось, что вирус поражает легкие человека (aif.ru)