Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса

Бразильские ученые совместно с коллегами из британского Оксфордского университета расшифровали геном нового коронавируса, выявленного у жителя этой страны. Об этом говорится в публикации на сайте национальной исследовательской лаборатории Минздрава Бразилии.

Отмечается, что результаты работы были получены спустя 48 часов после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в латиноамериканском регионе. С ними также можно ознакомиться на профильном сайте virological.org.

Исследователи рассчитывают, что полученные данные могут быть использованы в разработке диагностических тестов и вакцины против вируса. Также эта информация важна для понимания динамики распространения инфекции и определения возможных мутаций.

Напомним, в Бразилии первым инфицированным оказался 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из итальянской Ломбардии. Он был госпитализирован в клинику в Сан-Паулу. При этом коронавирус подозревается еще у 180 человек.

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