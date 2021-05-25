Австралийские ученые разработали два новых препарата для профилактики и лечения COVID-19, которые можно будет использовать вместо вакцинации. Об этом во вторник рассказали в медицинском научно-исследовательском институте им. Бергхофера (QIMR), расположенном в Брисбене.

Препараты для профилактики и лечения тяжелых форм COVID-19, созданные в НИИ им. Бергхофера, уже проходят лабораторные испытания на животных во Франции, и первые результаты показывают, что лекарства безопасны в применении и обладают лишь ограниченным рядом побочных эффектов. К тому же, как указали исследователи в отчете, опубликованном в научном журнале Nature Cell Discovery, созданные ими препараты не требуют особых условий хранения.

Исследователи отмечают, что оба препарата воздействуют не на сам вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), а на клетки, которые он атакует. Как рассказал старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао, первый из них «маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку», а второй повышает способность иммунной системы распознавать вирус и противостоять ему. «Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Наш первый препарат защищает не блокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активное распространение инфекции, удерживая рецептор заблокированным даже после заражения», — рассказал Рао.

По словам специалиста, это первый опыт создания препаратов, способных противостоять коронавирусу «сразу на двух фронтах». «Если клинические испытания будут успешными, первый препарат можно будет применять наряду с вакцинацией для профилактики заражения, а второй использовать, чтобы остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 у уже инфицированных пациентов», — отметил профессор, добавив, что препараты уже показали высокую эффективность во время лабораторных испытаний на образцах крови и клетках пациентов с COVID-19.

В пресс-службе НИИ им. Бергхофера сообщили, что созданные в Брисбене препараты можно будет использовать в том числе для защиты от коронавируса тех, кто по медицинским причинам не может быть вакцинирован.