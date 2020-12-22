Ученые БГУ и СНГ изучат ущерб фауне на освобожденных землях Карабаха

Доцент биологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Абульфаз Тагиев принял участие в онлайн-встрече, организованной Мензбирским орнитологическим обществом при Российской академии наук, сообщает #.

В мероприятии приняли участие ученые-исследователи из Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ходе онлайн-встречи А. Тагиев коснулся победы в освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации, проведения исследований по изучению ущерба, нанесенного нашей фауне, особенно орнитофауне на освобожденных землях. Ученый БГУ проинформировал коллег из СНГ о будущем совместном сотрудничестве по мониторингу и оценке этого ущерба.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о совместных исследованиях.