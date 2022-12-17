Экоактивисты и представители НПО продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник АПА, всю ночь звучали лозунги с требованиями положить конец экологическому террору, провести мониторинг на месторождениях.

Кроме того, участники акции провели флешмоб — выстроили из зажженных свечей лозунг «Stop eko terror».

В лозунгах также содержалось требование встречи с командующим российскими миротворцами Андреем Волковым.