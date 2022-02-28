В Киеве действуют более 400 кремлевских наемников, которым поставлена цель убить президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль РФ. Об этом говорится в статье The Times.

По информации издания, пять недель назад ЧВК Вагнер, управляемая одним из ближайших союзников российского президента Владимира Путина, прислала наемников из Африки с миссией «уничтожить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус».

Данные о миссии вагнеровцев попали на стол украинского правительства утром в субботу, 26 февраля. После этого в Киеве был объявлен 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов, пишет Корремпондент.нет

Мэр украинской столицы Владимир Кличко предупредил мирных жителей, чтобы они не появлялись на улицах, иначе будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными.