Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 20 февраля, взяла на себя расследование трагических событий в Ханау. В этом гессенском городе вечером в среду в двух кальянных были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, один из которых принадлежал предполагаемому преступнику. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

На пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры заявил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Министр вутренних дел Гессена Петер Бойт заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.

Позднее министр внутренних дел соседней с Гессеном федеральной земли Бавария Йоахим Херман во время селекторного совещания глав правоохранительных ведомств ФРГ заявил о том, что преступление однозначно носит праворадикальный характер. Свое заявление он аргументировал тем, что большинство убитых в кальянных Ханау были людьми иностранного происхождения.

Отметим, что пятеро из убитых были этническими турками. (DW)

 

| 2020-02-20T22:33:20+00:00 21 февраля 2020, 06:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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