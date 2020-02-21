Убийца из Ханау мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 20 февраля, взяла на себя расследование трагических событий в Ханау. В этом гессенском городе вечером в среду в двух кальянных были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, один из которых принадлежал предполагаемому преступнику. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

На пресс-конференции представитель Федеральной прокуратуры заявил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Министр вутренних дел Гессена Петер Бойт заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.

Позднее министр внутренних дел соседней с Гессеном федеральной земли Бавария Йоахим Херман во время селекторного совещания глав правоохранительных ведомств ФРГ заявил о том, что преступление однозначно носит праворадикальный характер. Свое заявление он аргументировал тем, что большинство убитых в кальянных Ханау были людьми иностранного происхождения.

Отметим, что пятеро из убитых были этническими турками. (DW)