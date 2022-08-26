Норвежский террорист Андерс Брейвик, в результате нападения которого погибли 77 человек, намерен подать иск против властей о нарушении его прав в тюрьме. Об этом сообщает Aftenposten.

43-летний террорист считает, что его нахождение в одиночной камере с 2012 года нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека (запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание) и статью 8 (уважение частной жизни и семейной жизни).

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, а еще 66 ранены.

Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году был признан вменяемым и назначил убийце 21 год заключения. Это был максимально возможный приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя десять лет после массовых убийств, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик начал пользоваться своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.

В феврале 2022 года в Норвегии отказали Брейвику в условно-досрочном освобождении. (gazeta.ru)