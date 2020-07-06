Убийство «Анзора из Вены» расследует отдел по борьбе с террором

Полиция региона Нижняя Австрия сообщила о втором задержании по делу об убийстве мужчины из РФ, который просил политического убежища в стране, передает РИА «Новости».

«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии», — заявили агентству в полиции.

Ранее сообщалось, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечается, что стрелявший также был гражданином РФ.

В сообщении полиции сказано, что убитому было 43 года. Его имя обозначено как «Мартин Б.». По данным Кавказ.Реалии, убитый – блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек.

Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.