У вице-премьера Кыргызстана выявили COVID-19

У одного из вице-премьеров Кыргызстана Эркина Асрандиева выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны.

Заболевание протекает в легкой форме, заместитель главы правительства продолжает работу в дистанционном режиме, отметили в штабе.

Кроме того, из-за контакта с заболевшим на карантин отправлены руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

| 2020-06-30T13:15:50+04:00 30 июня 2020, 12:17|12345 (Пока оценок нет)
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