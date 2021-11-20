Похоже, несколько недель протестов оппозиции и постоянные призывы европейских политиков в конце концов сломили волю правящих кругов Грузии, которые согласились на главное требование – перевод экс-президента Саакашвили в нормальную многопрофильную больницу.

Михеил Саакашвили переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори. Об этом сообщил портал Грузия Online.

«Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале», — сообщил накануне адвокат Саакашвили Ника Гварамия. По словам Гварамия, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты отправились в Гори, чтобы осмотреть клинику.

«Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты», — заявил вчера адвокат.

Саакашвили принял решение после консультации с адвокатом и консулом Украины. Сотни сторонников экс-президента несколько часов провели у парламента Грузии, ожидая новостей из Глданской тюрьмы. Сообщение о скором переводе Саакашвили они встретили овациями.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилось энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента.

И, наконец, 19 ноября Министерство юстиции Грузии объявило об этапировании Саакашвили в Гори.

Можно ли считать это решение проигрышем властей Грузии в борьбе с Саакашвили? Меняет ли это как-то политическую ситуацию в стране? И каково вероятное развитие дальнейших событий? Рост митинговой активности или, напротив, постепенное затухание протестов, возвращение работы парламента в привычное русло, и тихий перевод окрепшего Саакашвили обратно в колонию?

На эти вопросы # ответил Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Я бы не стал считать это решение проигрышем властей. Более того, я бы назвал это решение их выигрышем, потому что их иррациональные, безумные действия привели страну к краю пропасти. У нас массовый психоз в полный рост. И даже те, кому было все равно, сегодня испуганно озираются, понимая моральную уязвимость своей позиции. У этой истории пока нет счастливого конца, но точно есть свои герои и антигерои. Несомненными героями в этой истории уже являются две женщины — омбудсмен Нино Ломджария, во многом благодаря мужественным действиям которой Михеил Саакашвили был спасен, и депутат Елена Хоштария, которая выбрав жёсткую голодовку, без получения каких-либо элементов, поддерживающих работу внутренних органов, поставила власть перед выбором — или оказание Саакашвили квалифицированной медицинской помощи, или её смерть. Медики предупреждали, что необратимые изменения в организме Елены могли произойти уже в течение 48 часов.

Несомненными героями стали люди, граждане страны, вышедшие на улицу, чтобы спасти третьего президента, те люди, которые поддерживали президента в социальных сетях, граждане других стран, которые сопереживали и поддерживали как могли, и тут я хочу выразить особую благодарность зрителям YouTube-канала Новости Кавказа GSAC, которые на протяжении всего этого времени сопереживали Михеилу Саакашвили, тем экспертам, которые публично высказывались в его защиту, и, да простят меня другие, не могу не выделить Рамиса Юнуса.

Антигероями в этой истории стала власть в целом, и отдельные её представители — от премьер-министра и министра юстиции до председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Последний “только” говорил, но ведь важно и то, что он говорил. Слово, как известно, убивает. Но Кобахидзе убил, вернее добил свой имидж в глазах грузинского общества.

И конечно, герой — Михеил Саакашвили, человек, который в очередной раз решился изменить Грузию. Что делает Миша? Что он творит, слышали мы в эти дни, сегодня уже можно точно сказать, что он решил доделать то, что ему не удалось сделать в 2004-2012 годах. Он поставил перед нами два вопроса — вопрос морали и вопрос справедливого суда. То есть то, чего не было в период его правления. Мог ли он этого не делать? Вполне, история тысячу раз оправдала бы реформатора, защищавшего свою страну от страшной агрессии РФ. Но он решил довести дело до конца, доказав, что на Кавказе, да и вообще в постсовке, возможна не только демократия, но и развитие. Первый тур своей борьбы за Грузию он выиграл, оставшись в живых и поставив перед обществом важнейший моральный вопрос — ценности отдельной человеческой жизни. Своей жизни. Впереди задача куда более сложная — справедливый суд. И в наших интересах, чтобы у него это получилось. Иначе никак.