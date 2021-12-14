Митинг против экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прошел в понедельник в Нью-Йорке. Его трансляция велась на видеохостинге YouTube.

Протестующие собрались у здания генерального консульства Великобритании с плакатами в поддержку основателя WikiLeaks. «Свободу Джулиану Ассанжу», — гласил наиболее крупных из них.

Участники митинга выражали негодование в связи с решением Апелляционного суда Англии и Уэльса, который ранее поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Также они сетовали на то, что крупные американские и британские СМИ избегают освещения мероприятий в поддержку австралийца. Среди активистов, принявших участие в митинге, были основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзен Сарандон и другие. Митинг продлился около часа. (ТАСС)