Топ-менеджеры Apple на протяжении всей презентации новых устройств и обновлений операционных систем на WWDC ни разу не упомянули термин искусственный интеллект. Как сообщает ArsTechnica, компания из Купертино не стала уделять ни секунды внимания ИИ, в отличие от конкурентов в лице Microsoft и Google.

По версии журналистов, при этом искусственный интеллект был частью презентации Apple, только под другим названием. «Apple решила избежать ассоциации с шумом в СМИ вокруг термина ИИ и вместо этого сосредоточилась на таком термине, как машинное обучение», — говорится в публикации.

Например, во время демонстрации новой версии мобильной iOS 17 старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги рассказал об улучшениях автозамены и диктовки, говоря о том, что технология «основана на машинном обучении на устройстве».

Примечательно, что модель ИИ от Apple для автозамены в iOS 17 использует ту же архитектуру, которая лежит в основе других разработок в области генеративного ИИ, таких как генератор изображений DALL-E и чат-бот ChatGPT.

Новая модель автозамены на клавиатуре сможет заканчивать слово или целое предложение при нажатии клавиши пробела. ИИ-модель также учится на стиле письма пользователя, подбирая следующее предложение на основе его предпочтений. (Газета.Ру)