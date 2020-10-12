Twitter отметил твит Трампа об иммунитете к COVID-19 как вводящий в заблуждение

Социальная сеть Twitter отметила публикацию президента США Дональда Трампа о формировании у него иммунитета к коронавиурсу нового типа как вводящий в заблуждение.

«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter определил, что сохранение доступа к данной публикации отвечает интересам общественности», — указано в специальной отметке.

Ранее заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи подтверждают формирование у него иммунитета.(Газета.Ru)