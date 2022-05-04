Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур. Об этом предприниматель Илон Маск, купивший одноименную компанию, сообщил во вторник на своей странице в вышеупомянутой соцсети, передает ТАСС.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — говорится в сообщении.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что американский предприниматель Илон Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.