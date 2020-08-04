Twitter грозит штраф в $150 млн за использование данных пользователей для рекламы

Американская компания Twitter, может выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов от $150 млн до $250 млн в качестве штрафа за использование для целевой рекламы личных данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, в компанию поступил проект исковой жалобы комиссии, где говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности.

Компании инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных.(Газета.Ru)